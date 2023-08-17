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У білорусі зареєстрували "Групу вагнера" як освітню організацію - ЗМІ

У білорусі зареєстрували "Групу вагнера" як освітню організацію - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Єдиному держреєстрі юридичних осіб та індивідуальних підприємців міністерства юстиції білорусі з'явилося товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Група вагнер". У реєстрі вказано, що основним видом діяльності компанії є освітня діяльність. Про це повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що основним і єдиним видом діяльності "Групи вагнер" є "інші види освіти, не включені до інших груп".

Згідно із законодавством білорусі, йдеться про роботу навчальних центрів з корекційними курсами, підвищення кваліфікації або іноземних мов. Також про комп'ютерні курси, водних рятувальників і виживання, релігійне навчання, навчання ораторському мистецтву та швидкісному читанню.

ТОВ зареєстрована 4 серпня в селі цель осиповицького району могильовської області. Саме поруч із селом розташований табір найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "вагнер" після невдалого перевороту в рф.

За цією ж адресою раніше була зареєстрована компанія "Конкорд менеджмент і консалтинг", керівником якої є ватажок ПВК "вагнер" євген пригожин. Ця компанія нібито мала би займатися "управлінням нерухомим майном".

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