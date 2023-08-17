У білорусі оголосили війну мухоморам

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Уряд білорусі заборонив ввезення, зберігання, продаж та перевезення мухоморів. Ця заборона також поширюється на харчові продукти, які містять мухомори. Підприємці, які мають у продажу такі продукти, повинні повернути їх виробнику або знищити.

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"На сьогоднішній день немає жодного наукового доказу про позитивний вплив мухоморів, включаючи мікродози, на організм людини", - заявили у постанові.

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