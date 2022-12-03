В беларуси накапливают союзную группировку войск, но угрозы еще нет - генерал-лейтенант Наев

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"На сегодняшний день ситуация в Северной операционной зоне является контролируемой. Но на территории беларуси продолжается накопление союзной группировки войск. Так, мы постоянно отслеживаем эту ситуацию и готовим наши силы к адекватному реагированию. Пока угрозы со стороны беларуси еще нет. Проводимая у нас работа должна повысить устойчивость нашей обороны и адекватность нашего реагирования на рост этой угрозы", – рассказал Наев.

По его словам, в случае роста военной угрозы в зависимости от ее количественного и качественного состава предусмотрена помощь дополнительных сил и средств, которыми усилит Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Дополнение

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что признаков создания мощной ударной группировки на территории беларуси нет.

В разведке объясняли, что информацию о якобы подготовке наступления из беларуси распространяют специально, чтобы напугать украинцев.