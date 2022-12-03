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У білорусі накопичують союзне угрупування військ, але загрози ще немає - генерал-лейтенант Наєв

У білорусі накопичують союзне угрупування військ, але загрози ще немає - генерал-лейтенант Наєв

Київ • УНН

 • 855286 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. На території білорусі триває накопичення союзного угрупування військ. Проте наразі загрози повторного наступу з боку білорусі ще немає. Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв у відеозверненні, передає УНН.

Цитата

«На сьогодні ситуація у Північній операційній зоні є контрольованою. Але, на території білорусі триває накопичення союзного угрупування військ. Отже, ми постійно відслідковуємо цю ситуацію, і готуємо наші сили до адекватного реагування. Наразі загрози з боку білорусі ще немає. Робота, яка проводиться у нас, має підвищити стійкість нашої оборони та адекватність нашого реагування на зростання цієї загрози, – розповів Наєв.

За його словами, у випадку зростання воєнної загрози, залежно від її кількісного і якісного складу, передбачена допомога додаткових сил і засобів, якими посилить Генеральний штаб Збройних сил України.

Доповнення

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомляв, що ознак створення потужного ударного угруповання на території білорусі немає.

У розвідці пояснювали, що інформацію про нібито підготовку наступу з білорусі поширюють спеціально, щоб налякати українців.

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