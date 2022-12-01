Ознак створення потужного ударного угруповання на території білорусі немає – розвідка

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“У білорусі очікуємо активізацію бойової підготовки, тому що з 1 грудня у зс цієї країни розпочинається новий навчальний рік. Війська будуть виходити на полігони, відпрацьовуватимуть різні питання бойового злагодження, перевірки родів і військ. Тож очікуємо на білоруській території активних заходів, насамперед з оперативної та бойової підготовки. Ми готові до цього. Але хочу зазначити, що на сьогодні ознак створення потужного ударного угруповання на території білорусі не видно», — розповів Скібіцький.

Деталі

Він зазначив, що на перспективу зберігається загроза застосування угруповання союзної держави білорусь-росія. Проте для цього недостатньо озброєння. Наразі росія активно знімає озброєння та військову техніку зі зберігання зі складів, з арсеналів, з центрів забезпечення мобілізаційного розгортання задля того, щоб поповнити втрати й укомплектувати створені за мобілізацією з’єднання й частини.

Доповнення

У розвідці пояснили, що інформацію про нібито підготовку наступу з білорусі поширюють спеціально, щоб налякати українців.