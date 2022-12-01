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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Ознак створення потужного ударного угруповання на території білорусі немає – розвідка

Ознак створення потужного ударного угруповання на території білорусі немає – розвідка

Київ • УНН

 • 851466 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Станом на сьогоднішній день ознак створення потужного ударного угруповання на території білорусі немає. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає УНН.

Цитата

“У білорусі очікуємо активізацію бойової підготовки, тому що з 1 грудня у зс цієї країни розпочинається новий навчальний рік. Війська будуть виходити на полігони, відпрацьовуватимуть різні питання бойового злагодження, перевірки родів і військ. Тож очікуємо на білоруській території активних заходів, насамперед з оперативної та бойової підготовки. Ми готові до цього. Але хочу зазначити, що на сьогодні ознак створення потужного ударного угруповання на території білорусі не видно», — розповів Скібіцький.

Деталі

Він зазначив, що на перспективу зберігається загроза застосування угруповання союзної держави білорусь-росія. Проте для цього недостатньо озброєння. Наразі росія активно знімає озброєння та військову техніку зі зберігання зі складів, з арсеналів, з центрів забезпечення мобілізаційного розгортання задля того, щоб поповнити втрати й укомплектувати створені за мобілізацією з’єднання й частини.

Доповнення

У розвідці пояснили, що інформацію про нібито підготовку наступу з білорусі поширюють спеціально, щоб налякати українців.

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