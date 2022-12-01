Признаков создания мощной ударной группировки на территории беларуси нет – разведка

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“В беларуси ожидаем активизацию боевой подготовки, так как с 1 декабря у с этой страны начинается новый учебный год. Войска будут выходить на полигоны, будут отрабатывать разные вопросы боевого согласования, проверки родов и войск. Так что ожидаем на белорусской территории активных мероприятий, прежде всего по оперативной и боевой подготовке. Мы готовы к этому. Но хочу отметить, что на сегодняшний день признаков создания мощной ударной группировки на территории беларуси не видно», — рассказал Скибицкий.

Детали

Он отметил, что на перспективу сохраняется угроза применения группировки союзного государства беларусь-россия. Однако для этого недостаточно вооружения. Сейчас россия активно снимает вооружение и военную технику с хранения со складов, с арсеналов, с центров обеспечения мобилизационного развертывания для того, чтобы восполнить потери и укомплектовать созданные по мобилизации объединения и части.

Дополнение

В разведке объяснили, что информацию о якобы подготовке наступления из беларуси распространяют специально, чтобы напугать украинцев.