В Беларуси двух правозащитников приговорили к длительным срокам заключения

Детали

Суд города Гомеля приговорил 55-летнего Леонида Судаленка до трех лет лишения свободы, а 43-летнюю Татьяну Ласицю - на 2,5 года по обвинению в организации и финансировании действий, нарушающих общественный порядок. Оба активиста находились под стражей с момента ареста более девяти месяцев назад.

Судаленко писал из тюрьмы, что обвинения связаны с тем, что он встретил освобожденного из тюрьмы коллегу и помогал малообеспеченной фермерской семье покупать дрова — действия, которые следователи расценили как "организацию и финансирование протестов".

Судаленко и Ласица работали в правозащитном центре "Вясна", ведущему правозащитному сообществе страны. Еще пятеро ведущих членов "Вясны", в том числе ее председатель Алесь Бяляцкий, находятся под стражей в ожидании суда.

Amnesty International, Human Rights Watch и другие международные правозащитные организации призвали белорусские власти немедленно отменить приговор, вынесенный в среду, и решительно осудили "политически мотивированное преследование членов "Вясны" и волонтеров (которые) являются частью "чистки" белорусского гражданского общества" президентом Александром Лукашенко.

"Нацеливание белорусских властей на "Вясну", несомненно, имеет целью наказать организацию за ее выдающуюся и мужественную правозащитную деятельность в течение 25 лет", — заявили они.

Дополнение

Лукашенко столкнулся с месяцами протестов, вызванных его переизбранием на шестой срок во время голосования в августе 2020 года, которое оппозиция и Запад считают сфальсифицированными. Он ответил на демонстрации массированными разгонами, во время которых полиция арестовала более 35 тысяч человек, а тысячи были избиты полицией.

Белорусские власти методично усиливают давление на неправительственные организации и независимые СМИ, проводя сотни рейдов в офисах и квартирах активистов и журналистов, арестовывая десятки людей.

В среду Министерство внутренних дел Беларуси сообщило, что интернет-ресурс независимого белорусского телеканала "Белсат", что базируется в Польше, признан "экстремистским" — решение, которое возникло после решения суда в июле, согласно которому телеканал запрещен как "экстремистский". Этот шаг привел к заключению его сотрудников и зрителей.

Еще до переезда журналистку "Белсата" Ирину Славникову в понедельник приговорили к 15 суткам ареста за репост контента "Белсата" на своей странице в Facebook.

В феврале журналисток "Белсата" Дарью Чульцову и Екатерину Андрееву признали виновными за нарушение общественного порядка и приговорили к двум годам лишения свободы после того, как они освещали акцию протеста.