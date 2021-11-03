У Білорусі інтернет-ресурси "Белсат" визнали екстремістським формуванням
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Білорусі інтернет-ресурси польського телеканалу “Белсат” визнані екстремістським формуванням. Про це УНН повідомляє з посиланням на МВС Білорусі.
Цитата
“Рішенням Міністерства внутрішніх справ визнані екстремістським формуванням і заборонена діяльність на території Республіки Білорусь групи громадян, об’єднаних за допомогою Інтернет-ресурсів “БЕЛСАТ”, — говориться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що перелік організацій, формувань, індивідуальних підприємців, причетних до екстремістської діяльності, оновлено.
Додамо
“Белсат” — польський супутниковий телеканал, який веде мовлення в основному білоруською мовою. Канал активно висвітлював протести, які спалахнули в Білорусі після виборів президента влітку 2020 року.
Доповнення
Влітку 2021 року суд Залізничного району Гомеля визнав інформаційні ресурси телеканалу “Белсат” екстремістськими.