В Беларуси интернет-ресурсы "Белсат" признали экстремистским формированием

Цитата

“Решением Министерства внутренних дел признаны экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединённых посредством интернет-ресурсов “БЕЛСАТ”, — говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, обновлен.

Добавим

“Белсат” — польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке. Канал активно освещал протесты, которые вспыхнули в Беларуси после выборов президента летом 2020 года.

Дополнение

Летом 2021 года суд Железнодорожного района Гомеля признал информационные ресурсы телеканала “Белсат” экстремистскими.