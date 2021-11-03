В Беларуси интернет-ресурсы "Белсат" признали экстремистским формированием
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Беларуси интернет-ресурсы польского телеканала “Белсат” признаны экстремистским формированием. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД Беларуси.
Цитата
“Решением Министерства внутренних дел признаны экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединённых посредством интернет-ресурсов “БЕЛСАТ”, — говориться в сообщении.
Детали
Сообщается, что перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, обновлен.
Добавим
“Белсат” — польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке. Канал активно освещал протесты, которые вспыхнули в Беларуси после выборов президента летом 2020 года.
Дополнение
Летом 2021 года суд Железнодорожного района Гомеля признал информационные ресурсы телеканала “Белсат” экстремистскими.