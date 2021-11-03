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У Білорусі двох правозахисників засудили до тривалих термінів ув'язнення

Київ • УНН

 • 13158 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Суд у Білорусі в середу виніс тюремні терміни двом правозахисникам, що є частиною триваючого придушення неурядових організацій та незалежних ЗМІ в країні. Про це пише УНН з посиланням на DW.

У Білорусі двох правозахисників засудили до тривалих термінів ув'язнення

Деталі

Суд міста Гомеля засудив 55-річного Леоніда Судаленка до трьох років позбавлення волі, а 43-річну Тетяну Ласицю – до 2,5 років за звинуваченням в організації та фінансуванні дій, що порушують громадський порядок. Обоє активістів перебували під вартою з моменту арешту понад дев’ять місяців тому.

Судаленко писав із в'язниці, що звинувачення пов'язані з тим, що він зустрів звільненого з в'язниці колегу та допомагав малозабезпеченій фермерській родині купувати дрова — дії, які слідчі розцінили як "організацію та фінансування протестів".

Судаленко та Ласиця працювали у правозахисному центрі "Вясна", провідному правозахисному угрупованні країни. Ще п’ятеро провідних членів "Вясны", у тому числі її голова Алесь Бяляцький, перебувають під вартою в очікуванні суду.

Amnesty International, Human Rights Watch та інші міжнародні правозахисні організації закликали білоруську владу негайно скасувати вирок, винесений у середу, і рішуче засудили "політично мотивоване переслідування членів "Вясні" та волонтерів (які) є частиною "чистки" білоруського громадянського суспільства" президентом Олександром Лукашенком.

"Націлювання білоруської влади на "Вясні", безсумнівно, має на меті покарати організацію за її видатну й мужню правозахисну діяльність протягом 25 років", — заявили вони.

Доповнення

Лукашенко зіткнувся з місяцями протестів, викликаних його переобранням на шостий термін під час голосування в серпні 2020 року, яке опозиція та Захід вважають сфальсифікованими. Він відповів на демонстрації масованими розгономи, під час яких поліція заарештувала понад 35 тисяч людей, а тисячі були побиті поліцією.

Білоруська влада методично посилює тиск на неурядові організації та незалежні ЗМІ, проводячи сотні рейдів в офісах і квартирах активістів і журналістів, арештовуючи десятки людей.

У середу Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило, що інтернет-ресурс незалежного білоруського телеканалу "Белсат", що базується в Польщі, визнаний "екстремістським" — рішення, яке виникло після рішення суду в липні, яким телеканал заборонений як "екстремістський". Цей крок привів до ув’язнення його співробітників і глядачів.

Ще до переїзду журналістку "Белсату" Ірину Славникову у понеділок засудили до 15 діб арешту за репост контенту "Белсату" на своїй сторінці у Facebook.

У лютому журналісток "Белсату" Дарію Чульцову та Катерину Андрєєву визнали винними за порушення громадського порядку та засудили до двох років позбавлення волі після того, як вони висвітлювали акцію протесту.

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