В Белом доме призвали Сербию отвести войска от границы Косово
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. США заявили, что Сербия развернула танки и артиллерию у границы после смертоносных столкновений на севере Косово на прошлой неделе. Тем временем НАТО заявило, что усиливает свои миротворческие силы в Косово. Об этом пишет BBC, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в последние месяцы растет напряженность между этническими сербскими меньшинствами Косово и большинством албанских общин. В ответ на "текущую ситуацию" Великобритания заявила, что направляет туда войска, чтобы присоединиться к миротворцам НАТО.
Военный альянс заявил, что готов увеличить свои силы после противостояния в монастыре на севере в минувшее воскресенье, во время которого погибли четыре человека.
Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал "крупное военное развертывание" сложных танков и артиллерии "очень дестабилизирующим событием".
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"Это вызывает беспокойство. Это не похоже на просто группу парней, которые собрались, чтобы сделать это. Мы призываем Сербию отвести эти силы от границы", — сказал Кирби.
Он добавил, что государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Сербии Александру Вучичу, чтобы призвать к "немедленной деэскалации и возвращению к диалогу".
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Вучич прямо не отрицал недавнее наращивание войск, но отвергал заявления о том, что силы его страны были в боевой готовности.
Напомним
В Косово неизвестные напали на полицейских, тогда премьер заявил о 30 вооруженных до зубов террористах. Власти Косово обвинили Сербию в вооруженном нападении на косовских полицейских. Премьер Косово Альбин Курти сказал, что нападение было организованным и политическую, финансовую и логистическую поддержку нападающим оказывает Сербия.