В Белом доме призвали Сербию отвести войска от границы Косово

КИЕВ. 30 сентября. УНН. США заявили, что Сербия развернула танки и артиллерию у границы после смертоносных столкновений на севере Косово на прошлой неделе. Тем временем НАТО заявило, что усиливает свои миротворческие силы в Косово. Об этом пишет BBC, передает УНН.