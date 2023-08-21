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Косово долучиться до декларації G7 про підтримку України: опубліковано документ

Косово долучиться до декларації G7 про підтримку України: опубліковано документ

Київ • УНН

 • 937656 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Косово приєдналася до гарантій безпеки для України, представлених на саміті НАТО у липні. Документ опублікував прем’єр-міністр країни Альбін Курті, повідомляє УНН.

Цитата

"Республіка Косово приєднується до Декларації G7 про підтримку України. Забезпечення перемоги України та притягнення лідерів росії до відповідальності за їхні злочини є важливими для збереження миру та демократії. Косово готове сприяти цим зусиллям", - повідомив Курті у соціальній мережі Х.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський на екстреній нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ України 2 серпня повідомив, що до декларації з G7 щодо гарантій безпеки для України за другу половину року приєдналися 12 країн: Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Румунія, Фінляндія, Чехія та Швеція. 12 серпня гарантії безпеки для України підтримала Греція. Згодом, 17 серпня доєднались Естонія, Литва та Латвія та Болгарія.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна обговорить роботу над двостороннім договором зі Швецією у рамках декларації "Групи семи" щодо гарантій безпеки. 

Україна та Нідерланди розпочали перемовини щодо двостороннього меморандуму про довгостроковий внесок Нідерландів у контексті декларації G7 щодо безпекових гарантій для Києва.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спільна декларація країн G7 щодо гарантій безпеки для України: повний текст

The Republic of Kosova joins the G7 Declaration of Support for Ukraine. Ensuring victory for Ukraine—and holding Russia's leaders accountable for their crimes—is essential to the preservation of peace and democracy. Kosova stands ready to contribute to these efforts. pic.twitter.com/yyYLfOGXhL

— Albin Kurti (@albinkurti) August 20, 2023

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