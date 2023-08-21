Косово присоединится к декларации G7 о поддержке Украины: опубликован документ

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"Республика Косово присоединяется к Декларации G7 о поддержке Украины. Обеспечение победы Украины и привлечение лидеров россии к ответственности за их преступления важны для сохранения мира и демократии. Косово готово содействовать этим усилиям",- сообщил Курти в социальной сети Х.

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Президент Владимир Зеленский на экстренном совещании с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины 2 августа сообщил, что к декларации с G7 по гарантиям безопасности для Украины за вторую половину года присоединились 12 стран: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция. 12 августа гарантии безопасности для Украины поддержала Греция. Впоследствии, 17 августа присоединились Эстония, Литва и Латвия и Болгария.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина обсудит работу над двусторонним договором с Швецией в рамках декларации "Группы семи" по гарантиям безопасности.

Украина и Нидерланды начали переговоры по двустороннему меморандуму о долгосрочном вкладе Нидерландов в контексте декларации G7 по гарантиям безопасности для Киева.

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Республика Косово присоединяется к Декларации поддержки Украины G7. Обеспечение победы Украины—и привлечение лидеров России к ответственности за их преступления—имеет важнейшее значение для сохранения мира и демократии. Косово готова внести свой вклад в эти усилия. pic.twitter.com/yyYLfOGXhL