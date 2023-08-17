Болгарія долучиться до декларації G7 про "гарантії безпеки" України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Уряд Болгарії прийняв рішення про приєднання країни до декларації країн "Групи семи" з надання довгострокових безпекових зобов’язань Україні на засіданні 16 серпня. Про це пише УНН з посиланням на повідомленні уряду Болгарії.
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Уряд підкреслив, що Болгарія надає політичну та практичну підтримку Україні, "яка, протидіючи російській агресії, також робить безпосередній внесок у захист свободи, безпеки та суверенітету всіх європейських держав-членів".
"Відповідно до цієї послідовної політики, Болгарія приєднається до Спільної декларації країн G7 на підтримку України", йдеться у заяві.
Міністерство закордонних справ Болгарії отримало доручення проінформувати про ухвалене рішення.
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