Болгарія долучиться до декларації G7 про "гарантії безпеки" України

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Уряд підкреслив, що Болгарія надає політичну та практичну підтримку Україні, "яка, протидіючи російській агресії, також робить безпосередній внесок у захист свободи, безпеки та суверенітету всіх європейських держав-членів".

"Відповідно до цієї послідовної політики, Болгарія приєднається до Спільної декларації країн G7 на підтримку України", йдеться у заяві.

Міністерство закордонних справ Болгарії отримало доручення проінформувати про ухвалене рішення.

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