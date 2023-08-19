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Зеленський анонсував двосторонній договір між Україною та Швецією у рамках гарантій безпеки

Зеленський анонсував двосторонній договір між Україною та Швецією у рамках гарантій безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Україна обговорить роботу над двостороннім договором зі Швецією у рамках декларації "Групи семи" щодо гарантій безпеки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, пише УНН.

Цитата

"Швеція підтримала декларацію "Групи семи" щодо безпекових гарантій для України. Ми за це вдячні. І сьогодні наші команди будуть обговорювати роботу над відповідним україно-швецьким двостороннім документом. Пізніше буде можливість зустрічі", - поінформував очільник держави.

Деталі

Крім цього він відзначив, що Швеція приєдналася до реалізації Формули миру, зокрема таких пунктів як "відновлення радіаційної безпеки", "відновлення справедливості", "відновлення екологічної безпеки", "гуманітарне розмінування".

"Важливо, що Швеція разом з іншими нашими партнерами бере участь у глобальних зусиллях для відновлення повної дії міжнародного права, яке росія намагається зруйнувати... І разом ми наближаємо Глобальний саміт миру - формат, у якому світова більшість зможе проявити своє лідерство у поверненні чесного та тривалого миру", - зазначив Зеленський.

Він додав, що під час сьогоднішньої зустрічі обговорив з Крістерссоном питання збільшення участі Швеції у реалізації Формули миру, і команди країни будуть над цим далі працювати.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Швеції проводить переговори з прем'єр-міністром країни Ульфом Крістерссоном, де у центрі уваги зокрема шведські БМП CV-90.

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