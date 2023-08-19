Зеленський анонсував двосторонній договір між Україною та Швецією у рамках гарантій безпеки

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"Швеція підтримала декларацію "Групи семи" щодо безпекових гарантій для України. Ми за це вдячні. І сьогодні наші команди будуть обговорювати роботу над відповідним україно-швецьким двостороннім документом. Пізніше буде можливість зустрічі", - поінформував очільник держави.

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Крім цього він відзначив, що Швеція приєдналася до реалізації Формули миру, зокрема таких пунктів як "відновлення радіаційної безпеки", "відновлення справедливості", "відновлення екологічної безпеки", "гуманітарне розмінування".

"Важливо, що Швеція разом з іншими нашими партнерами бере участь у глобальних зусиллях для відновлення повної дії міжнародного права, яке росія намагається зруйнувати... І разом ми наближаємо Глобальний саміт миру - формат, у якому світова більшість зможе проявити своє лідерство у поверненні чесного та тривалого миру", - зазначив Зеленський.

Він додав, що під час сьогоднішньої зустрічі обговорив з Крістерссоном питання збільшення участі Швеції у реалізації Формули миру, і команди країни будуть над цим далі працювати.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Швеції проводить переговори з прем'єр-міністром країни Ульфом Крістерссоном, де у центрі уваги зокрема шведські БМП CV-90.