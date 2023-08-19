Зеленский анонсировал двусторонний договор между Украиной и Швецией в рамках гарантий безопасности

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"Швеция поддержала декларацию "Группы семи" по гарантиям безопасности для Украины. Мы за это благодарны. И сегодня наши команды будут обсуждать работу над соответствующим украино-шведским двусторонним документом. Позже будет возможность встречи", - проинформировал глава государства.

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Кроме этого он отметил, что Швеция присоединилась к реализации Формулы мира, в частности таких пунктов как "восстановление радиационной безопасности", "восстановление справедливости", "восстановление экологической безопасности", "гуманитарное разминирование".

"Важно, что Швеция вместе с другими нашими партнерами участвует в глобальных усилиях для восстановления полного действия международного права, которое россия пытается разрушить... И вместе мы приближаем Глобальный саммит мира - формат, в котором мировое большинство сможет проявить свое лидерство в возвращении честного и длительного мира", - отметил Зеленский.

Он добавил, что во время сегодняшней встречи обсудил с Кристерссоном вопрос увеличения участия Швеции в реализации Формулы мира, и команды страны будут над этим дальше работать.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Швецию проводит переговоры с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном, где в центре внимания в частности шведские БМП CV-90.