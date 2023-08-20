Декларації G7 на підтримку Києва: Україна та Нідерланди розпочали перемовини щодо двостороннього меморандуму
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Україна та Нідерланди розпочали перемовини щодо двостороннього меморандуму про довгостроковий внесок Нідерландів у контексті декларації G7 щодо безпекових гарантій для Києва. Про це повідомив премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час спільної пресконференції з Президентом меВолодимиром Зеленським, передає УНН.
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«Сьогодні ми розпочали перемовини щодо двостороннього меморандуму щодо довгострокового внеску Нідерландів у контексті декларації безпеки G7, яка була прийнята у Вільнюсі. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», - сказав Рютте.
Доповнення
Нідерланди підтримали підписану країнами G7 декларацію щодо гарантій безпеки для України.
Країни G7 на саміті у Вільнюсі 12 липня підписали спільну декларацію щодо надання довгострокових гарантій безпеки Україні, і запросили інші держави приєднатися до зобов'язань. Вона включає у себе, зокрема, заходи з допомоги Україні у захисті себе та упередження нової агресії, зокрема постачання зброї, негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни.
Також в декларації йдеться про підтримку у притягненні рф до відповідальності за агресію та кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання росії та збільшення її витрат на війну.