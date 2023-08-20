Декларації G7 на підтримку Києва: Україна та Нідерланди розпочали перемовини щодо двостороннього меморандуму

Цитата

«Сьогодні ми розпочали перемовини щодо двостороннього меморандуму щодо довгострокового внеску Нідерландів у контексті декларації безпеки G7, яка була прийнята у Вільнюсі. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», - сказав Рютте.

Доповнення

Нідерланди підтримали підписану країнами G7 декларацію щодо гарантій безпеки для України.



Країни G7 на саміті у Вільнюсі 12 липня підписали спільну декларацію щодо надання довгострокових гарантій безпеки Україні, і запросили інші держави приєднатися до зобов'язань. Вона включає у себе, зокрема, заходи з допомоги Україні у захисті себе та упередження нової агресії, зокрема постачання зброї, негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни.



Також в декларації йдеться про підтримку у притягненні рф до відповідальності за агресію та кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання росії та збільшення її витрат на війну.