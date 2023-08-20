Декларации G7 в поддержку Киева: Украина и Нидерланды начали переговоры по двустороннему меморандуму
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Украина и Нидерланды начали переговоры по двустороннему меморандуму о долгосрочном вкладе Нидерландов в контексте декларации G7 по гарантиям безопасности для Киева. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
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«Сегодня мы начали переговоры по двустороннему меморандуму о долгосрочном вкладе Нидерландов в контексте декларации безопасности G7, которая была принята в Вильнюсе. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», - сказал Рютте.
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Нидерланды поддержали подписанную странами G7 декларацию по гарантиям безопасности для Украины.
Страны G7 на саммите в Вильнюсе 12 июля подписали совместную декларацию о предоставлении долгосрочных гарантий безопасности Украине, и пригласили другие государства присоединиться к обязательствам. Она включает в себя, в частности, меры по помощи Украине в защите себя и предотвращении новой агрессии, в частности поставки оружия, немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки.
Также в декларации говорится о поддержке в привлечении рф к ответственности за агрессию и шаги экономического и юридического характера, направленные на наказание россии и увеличение ее расходов на войну.