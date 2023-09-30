У Білому домі закликали Сербію відвести війська від кордону Косова
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. США заявили, що Сербія розгорнула танки та артилерію біля кордону після смертоносних зіткнень на півночі Косово минулого тижня. Тим часом НАТО заявило, що посилює свої миротворчі сили в Косово. Про це пише BBC, передає УНН.
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Зазначається, що в останні місяці зростає напруженість між етнічними сербськими меншинами Косово та більшістю албанських громад. У відповідь на "поточну ситуацію" Велика Британія заявила, що надсилає туди війська, щоб приєднатися до миротворців НАТО.
Військовий альянс заявив, що готовий збільшити свої сили після протистояння в монастирі на півночі минулої неділі, під час якого загинули чотири людини.
Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі назвав "велике військове розгортання" складних танків і артилерії "дуже дестабілізуючим подією".
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"Це викликає занепокоєння. Це не схоже на просто групу хлопців, які зібралися, щоб зробити це. Ми закликаємо Сербію відвести ці сили від кордону", — сказав Кірбі.
Він додав, що державний секретар США Ентоні Блінкен зателефонував президенту Сербії Александру Вучичу, щоб закликати до "негайної деескалації та повернення до діалогу".
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Вучич прямо не заперечував нещодавнє нарощування військ, але відкидав заяви про те, що сили його країни були в бойовій готовності.
Нагадаємо
У Косово невідомі напали на поліцейських, прем’єр заявив про 30 озброєних до зубів терористів. Влада Косова звинуватила Сербію у збройному нападі на косовських поліцейських. Прем'єр Косово Альбін Курті сказав, що напад був організованим і політичну, фінансову та логістичну підтримку нападникам надає Сербія.