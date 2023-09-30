У Білому домі закликали Сербію відвести війська від кордону Косова

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Зазначається, що в останні місяці зростає напруженість між етнічними сербськими меншинами Косово та більшістю албанських громад. У відповідь на "поточну ситуацію" Велика Британія заявила, що надсилає туди війська, щоб приєднатися до миротворців НАТО.

Військовий альянс заявив, що готовий збільшити свої сили після протистояння в монастирі на півночі минулої неділі, під час якого загинули чотири людини.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі назвав "велике військове розгортання" складних танків і артилерії "дуже дестабілізуючим подією".

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"Це викликає занепокоєння. Це не схоже на просто групу хлопців, які зібралися, щоб зробити це. Ми закликаємо Сербію відвести ці сили від кордону", — сказав Кірбі.

Він додав, що державний секретар США Ентоні Блінкен зателефонував президенту Сербії Александру Вучичу, щоб закликати до "негайної деескалації та повернення до діалогу".

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Вучич прямо не заперечував нещодавнє нарощування військ, але відкидав заяви про те, що сили його країни були в бойовій готовності.

Нагадаємо

У Косово невідомі напали на поліцейських, прем’єр заявив про 30 озброєних до зубів терористів. Влада Косова звинуватила Сербію у збройному нападі на косовських поліцейських. Прем'єр Косово Альбін Курті сказав, що напад був організованим і політичну, фінансову та логістичну підтримку нападникам надає Сербія.