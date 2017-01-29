В Белом доме назвали разговор Д.Трампа и В.Путина важным стартом в налаживании отношений США и России
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным назвали в Белом доме важным стартом для налаживания отношений между США и Россией, передает УНН со ссылкой на Reuters .
По мнению американской стороны, итоги переговоров помогут двум странам "быстро" реализовывать планы по борьбе с терроризмом, а также решать другие "важные вопросы, представляющие взаимный интерес".
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трапм вместе со своим коллегой Владимиром Путиным во время телефонного разговора отметили приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой - международным терроризмом .