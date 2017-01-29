У Білому домі назвали розмову Д.Трампа і В.Путіна важливим стартом у налагодженні відносин США і Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Телефонну розмову президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним назвали у Білому домі важливим стартом для налагодження відносин між США і Росією, передає УНН з посиланням на Reuters.
На думку американської сторони, підсумки переговорів допоможуть двом країнам “швидко” реалізовувати плани стосовно боротьби з тероризмом, а також вирішувати інші “важливі питання, що становлять взаємний інтерес”.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трапм разом зі своїм колегою Володимиром Путіним під час телефонної розмови наголосили на пріоритетності об’єднання зусиль у боротьбі з головною загрозою — міжнародним тероризмом.