У Білому домі назвали розмову Д.Трампа і В.Путіна важливим стартом у налагодженні відносин США і Росії

На думку американської сторони, підсумки переговорів допоможуть двом країнам “швидко” реалізовувати плани стосовно боротьби з тероризмом, а також вирішувати інші “важливі питання, що становлять взаємний інтерес”.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трапм разом зі своїм колегою Володимиром Путіним під час телефонної розмови наголосили на пріоритетності об’єднання зусиль у боротьбі з головною загрозою — міжнародним тероризмом.