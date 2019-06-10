В Белой Церкви организуют бесплатные пункты выдачи питьевой воды

"(В Белой церкви - ред.) все больницы, интернаты и другие учреждения, которые не могут быть закрытыми обеспечены питьевой водой. Сегодня с 16:00 в городе будет организовано около 10 пунктов по доставке бесплатной питьевой воды для населения", - сказал Дикий.

По его словам, информация будет размещена в СМИ и на сайте Департамента жилищно-коммунального хозяйства Белоцерковского городского совета.



"После получения официальных выводов о результатах анализа будет срочно созвана комиссия ТЭП ТНП (комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - ред.) белоцерковского городского совета. Только когда мы на 100% будем уверены в безопасности подачи воды на город мы восстановим водоснабжения", - добавил Дикий.



Напомним, по предварительной информации, гербициды, которые загрязнили реку Рось, не повлияли должным образом на состояние воды.



Как сообщал УНН, по информации Белоцерковской РГА Киевской области, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось.