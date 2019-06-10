У Білій Церкві організують безкоштовні пункти видачі питної води

"(У Білій церкві –ред.) всі лікарні, інтернати та інші заклади, які не можуть бути зачиненими забезпечені питною водою. Сьогодні з 16:00 в місті буде організовано близько 10 пунктів по доставці безкоштовної питної води для населення", - сказав Дикий.

За його словами, інформація буде розміщена в ЗМІ та на сайті Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради.



"Після отримання офіційних висновків про результати аналізу буде терміново скликана комісія ТЕП ТНС (комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій - ред.) Білоцерківської міської ради. Тільки коли ми на 100% будемо впевнені в безпечності подачі води на місто ми відновимо водопостачання", - додав Дикий.



Нагадаємо, за попередньою інформацією, гербіциди, які забруднили річку Рось, не вплинули належним чином на стан води.



Як повідомляв УНН, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.