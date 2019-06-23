В Берлине четверо людей пострадали из-за мужчины, который справлял нужду с моста
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В Берлине четверо людей доставили в больницу с травмами головы после того, как неизвестный помочился с моста на туристический катер, передаёт УНН со ссылкой на сообщение берлинской пожарной службы в Twitter.
"Когда прогулочный катер проходил под мостом на Шпрее, сверху над кораблем мочился человек", - заявили пожарные.
Сообщается, что при этом несколько человек резко вскочили, ударившись головой о низ моста.
"4 человека приехали в больницу на машинах скорой помощи", - сообщили в пожарной службе.
Как сообщал УНН, по меньшей мере 3000 человек были эвакуированы в Берлине после того, как во время строительных работ в пятницу днем рядом с площадью Александерплац была обнаружена авиабомба времен Второй мировой войны.