У Берліні четверо людей постраждали через чоловіка, який справляв нужду з мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У Берліні четверо людей доставили в лікарню з травмами голови після того, як невідомий помочився з мосту на туристичний катер, передає УНН з посиланням на повідомлення берлінської пожежної служби в Twitter.
"Коли прогулянковий катер проходив під мостом на Шпрее, зверху над кораблем мочилася людина", - заявили пожежники.
Повідомляється, що при цьому кілька людей різко підхопилися, ударившись головою об низ мосту.
"4 людини приїхали в лікарню на машинах швидкої допомоги", - повідомили в пожежній службі.
Як повідомляв УНН, щонайменше 3 тисячі людей були евакуйовані в Берліні після того, як під час будівельних робіт в п'ятницю вдень поруч з площею Александерплац була виявлена авіабомба часів Другої світової війни.