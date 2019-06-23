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У Берліні четверо людей постраждали через чоловіка, який справляв нужду з мосту

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. У Берліні четверо людей доставили в лікарню з травмами голови після того, як невідомий помочився з мосту на туристичний катер, передає УНН з посиланням на повідомлення берлінської пожежної служби в Twitter.

У Берліні четверо людей постраждали через чоловіка, який справляв нужду з мосту

"Коли прогулянковий катер проходив під мостом на Шпрее, зверху над кораблем мочилася людина", - заявили пожежники.

Повідомляється, що при цьому кілька людей різко підхопилися, ударившись головою об низ мосту.

"4 людини приїхали в лікарню на машинах швидкої допомоги", - повідомили в пожежній службі.

Як повідомляв УНН, щонайменше 3 тисячі людей були евакуйовані в Берліні після того, як під час будівельних робіт в п'ятницю вдень поруч з площею Александерплац була виявлена авіабомба часів Другої світової війни.

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