В Берлине эвакуировали 3 тысячи человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

По данным полиции, эвакуация жителей районов, прилегающих к месту обнаружения бомбы, продолжалась до полуночи, а сам снаряд весом 100 кг был обезврежен в 1:45 по местному времени (2:45 по киевскому времени).

В центре Берлина спасатели развернули координационный центр, где люди ожидали завершения операции по разминированию авиабомбы.

Среди эвакуированных оказались постояльцы дома престарелых.

Напомним, во всех харьковских больницах проводили эвакуацию из-за сообщения о заминировании.