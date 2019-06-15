В Берлине эвакуировали 3 тысячи человек из-за бомбы времен Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. По меньшей мере 3 тысячи человек были эвакуированы в Берлине после того, как во время строительных работ в пятницу днем рядом с площадью Александерплац была обнаружена авиабомба времен Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телерадиостанцию RBB.
По данным полиции, эвакуация жителей районов, прилегающих к месту обнаружения бомбы, продолжалась до полуночи, а сам снаряд весом 100 кг был обезврежен в 1:45 по местному времени (2:45 по киевскому времени).
В центре Берлина спасатели развернули координационный центр, где люди ожидали завершения операции по разминированию авиабомбы.
Среди эвакуированных оказались постояльцы дома престарелых.
Напомним, во всех харьковских больницах проводили эвакуацию из-за сообщения о заминировании.