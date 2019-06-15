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Во всех харьковских больницах проводили эвакуацию из-за сообщения о заминировании

Киев • УНН

 • 9811 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Во всех харьковских больницах проводили эвакуацию из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Харьковской области.

Во всех харьковских больницах проводили эвакуацию из-за сообщения о заминировании

Информация о возможном заминировании поступила 14 июня в полицию.

Полицейские проверяли информацию о минировании 38 медицинских учреждений Харькова.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Состоялась эвакуация граждан.

Проводился осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, в Киеве эвакуировали центральный железнодорожный вокзал из-за анонимного сообщения о заминировании.

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