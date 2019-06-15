Во всех харьковских больницах проводили эвакуацию из-за сообщения о заминировании
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Во всех харьковских больницах проводили эвакуацию из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ НП в Харьковской области.
Информация о возможном заминировании поступила 14 июня в полицию.
Полицейские проверяли информацию о минировании 38 медицинских учреждений Харькова.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Состоялась эвакуация граждан.
Проводился осмотр помещений и прилегающей территории.
Напомним, в Киеве эвакуировали центральный железнодорожный вокзал из-за анонимного сообщения о заминировании.