У всіх харківських лікарнях проводили евакуацію через повідомлення про замінування
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У всіх харківських лікарнях проводили евакуацію через повідомлення про замінування. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Харківській області.
Інформація про ймовірне замінування надійшла 14 червня до поліції.
Поліцейські перевіряли інформацію про замінування 38 медичних закладів Харкова.
За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Відбулася евакуація громадян.
Проводився огляд приміщень та прилеглої території.
Нагадаємо, у Києві евакуювали центральний залізничний вокзал через анонімне повідомлення про замінування.