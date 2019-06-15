У Берліні евакуювали 3 тисячі людей через бомбу часів Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Щонайменше 3 тисячі людей були евакуйовані в Берліні після того, як під час будівельних робіт в п'ятницю вдень поруч з площею Александерплац була виявлена авіабомба часів Другої світової війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на телерадіостанцію RBB.
За даними поліції, евакуація жителів районів, прилеглих до місця виявлення бомби, тривала до півночі, а сам снаряд вагою 100 кг був знешкоджений о 1:45 за місцевим часом (2:45 за київським часом).
У центрі Берліна рятувальники розгорнули координаційний центр, де люди чекали на завершення операції по розмінуванню авіабомби.
Серед евакуйованих опинилися постояльці будинку престарілих.
Нагадаємо, у всіх харківських лікарнях проводили евакуацію через повідомлення про замінування.