У Берліні евакуювали 3 тисячі людей через бомбу часів Другої світової війни

КИЇВ. 15 червня. УНН. Щонайменше 3 тисячі людей були евакуйовані в Берліні після того, як під час будівельних робіт в п'ятницю вдень поруч з площею Александерплац була виявлена авіабомба часів Другої світової війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на телерадіостанцію RBB.