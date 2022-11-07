В Бериславе оккупанты требуют от местных принудительной эвакуации до 10 ноября - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Во временно оккупированном Бериславе от местных жителей захватчики требуют принудительной эвакуации до 10 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Цитата
"В Бериславе от местных требуют принудительной эвакуации до 10 ноября. Оккупанты вновь шантажируют техногенной катастрофой по поводу возможного разрушения Силами обороны Украины дамбы Каховской ГЭС", - говорится в сообщении ОК "Юг".
Добавим
В городе Бериславе, расположенном на подступах к Каховской ГЭС на Херсонщине, люди отмечают увеличение концентрации российских военных.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Бериславе, вероятно, не будет света до полной деоккупации города – глава Херсонской ОВА