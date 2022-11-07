В Бериславе оккупанты требуют от местных принудительной эвакуации до 10 ноября - ОК "Юг"

Цитата

"В Бериславе от местных требуют принудительной эвакуации до 10 ноября. Оккупанты вновь шантажируют техногенной катастрофой по поводу возможного разрушения Силами обороны Украины дамбы Каховской ГЭС", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Добавим

В городе Бериславе, расположенном на подступах к Каховской ГЭС на Херсонщине, люди отмечают увеличение концентрации российских военных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Бериславе, вероятно, не будет света до полной деоккупации города – глава Херсонской ОВА