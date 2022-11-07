У Бериславі окупанти вимагають від місцевих примусової евакуації до 10 листопада - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У тимчасово окупованому Бериславі від місцевих жителів загарбники вимагають примусової евакуації до 10 листопада. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
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"У Бериславі від місцевих вимагають примусової евакуації до 10 листопада. Окупанти знов шантажують техногенною катастрофою щодо можливого руйнування Силами оборони України дамби Каховської ГЕС", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".
Додамо
У місті Бериславі, яке розташоване на підступах до Каховської ГЕС на Херсонщині, люди відзначають збільшення концентрації російських військових.
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