У Бериславі окупанти вимагають від місцевих примусової евакуації до 10 листопада - ОК "Південь"

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"У Бериславі від місцевих вимагають примусової евакуації до 10 листопада. Окупанти знов шантажують техногенною катастрофою щодо можливого руйнування Силами оборони України дамби Каховської ГЕС", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".

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У місті Бериславі, яке розташоване на підступах до Каховської ГЕС на Херсонщині, люди відзначають збільшення концентрації російських військових.

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