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У Бериславі окупанти вимагають від місцевих примусової евакуації до 10 листопада - ОК "Південь"

У Бериславі окупанти вимагають від місцевих примусової евакуації до 10 листопада - ОК "Південь"

Київ • УНН

 • 302075 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. У тимчасово окупованому Бериславі від місцевих жителів загарбники вимагають примусової евакуації до 10 листопада. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Цитата

"У Бериславі від місцевих вимагають примусової евакуації до 10 листопада. Окупанти знов шантажують техногенною катастрофою щодо можливого руйнування Силами оборони України дамби Каховської ГЕС", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".

Додамо

У місті Бериславі, яке розташоване на підступах до Каховської ГЕС на Херсонщині, люди відзначають збільшення концентрації російських військових.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Бериславі, ймовірно, не буде світла до повної деокупації міста - голова Херсонської ОВА

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