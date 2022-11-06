У Бериславі, ймовірно, не буде світла до повної деокупації міста - голова Херсонської ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У тимчасово окупованому Бериславі російські загарбники підірвали високовольтні лінії електропередач. Зруйновано близько півтора кілометра опор та ліній. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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"Місто залишилося без електроживлення, адже пошкодження досить масштабні. Оперативно полагодити поломки неможливо - бракує фахівців, обладнання та й російські загарбники не дадуть цього зробити. Ймовірно, у Бериславі не буде світла до повної деокупації міста", - зазначив Янушевич.
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Також російські загарбники замінували в Бериславі водонапірні свердловини. Всього у місті їх 14. Щодо того, скільки з них заміновано – інформація уточнюється.
Крім цього, стало відомо, що окупанти підірвали й високовольтні лінії, які йдуть на Херсон. Тому в обласному центрі та низці інших населених пунктів почалися проблеми із електропостачанням.
"Такі дії російської армії – це цілеспрямований терор проти мирного населення Херсонщини. Відчуваючи неминучість своєї поразки, росіяни нищать все, аби наші люди були змушені виживати в нелюдських умовах!", - додав голова ОВА.
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