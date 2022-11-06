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У Бериславі, ймовірно, не буде світла до повної деокупації міста - голова Херсонської ОВА

У Бериславі, ймовірно, не буде світла до повної деокупації міста - голова Херсонської ОВА

Київ • УНН

 • 210669 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. У тимчасово окупованому Бериславі російські загарбники підірвали високовольтні лінії електропередач. Зруйновано близько півтора кілометра опор та ліній. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.

Цитата

"Місто залишилося без електроживлення, адже пошкодження досить масштабні. Оперативно полагодити поломки неможливо - бракує фахівців, обладнання та й російські загарбники не дадуть цього зробити. Ймовірно, у Бериславі не буде світла до повної деокупації міста", - зазначив Янушевич.

Деталі

Також російські загарбники замінували в Бериславі водонапірні свердловини. Всього у місті їх 14. Щодо того, скільки з них заміновано – інформація уточнюється.

Крім цього, стало відомо, що окупанти підірвали й високовольтні лінії, які йдуть на Херсон. Тому в обласному центрі та низці інших населених пунктів почалися проблеми із електропостачанням.

"Такі дії російської армії – це цілеспрямований терор проти мирного населення Херсонщини. Відчуваючи неминучість своєї поразки, росіяни нищать все, аби наші люди були змушені виживати в нелюдських умовах!", - додав голова ОВА.

Нагадаємо 

Так званий заступник псевдоголови Херсонської області кирило стремоусов заявив, що в Херсоні оголошено цілодобову комендантську годину.

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