В Бериславе, вероятно, не будет света до полной деоккупации города – глава Херсонской ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Во временно оккупированном Бериславе российские захватчики взорвали высоковольтные линии электропередач. Разрушены около полутора километров опор и линий. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
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"Город остался без электропитания, ведь повреждения достаточно масштабны. Оперативно починить поломки невозможно - не хватает специалистов, оборудования и российские захватчики не дадут этого сделать. Вероятно, в Бериславе не будет света до полной деоккупации города", - отметил Янушевич.
Детали
Также российские захватчики заминировали в Бериславе водонапорные скважины. Всего в городе их 14. Что касается того, сколько из них заминировано – информация уточняется.
Кроме этого, стало известно, что оккупанты взорвали и высоковольтные линии, идущие на Херсон. Поэтому в областном центре и ряде других населенных пунктов начались проблемы с электроснабжением.
"Такие действия российской армии – это целенаправленный террор против мирного населения Херсонщины. Чувствуя неизбежность своего поражения, россияне уничтожают все, чтобы наши люди были вынуждены выживать в бесчеловечных условиях!", - добавил глава ОВА.
Напомним
Так называемый заместитель псевдоголовы Херсонской области кирилл стремоусов заявил, что в Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час.