У Бериславі на підступах до Каховської ГЕС фіксують збільшення концентрації російських військових

Цитата

«У Бериславі відзначають люди, що збільшилась концентрація військових. Берислав – це на підступах до греблі Каховської ГЕС. Там окупанти здебільшого ходять по дворах і вимагають у місцевих їжу та горілку», - розповів Хлань.

Доповнення

Представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомляв, що Каховська ГЕС не замінована настільки, щоб можна було здійснити підрив.

За даними ГУР МОУ, окупанти замінували її ще у квітні. У ГУР МОУ наголошували, що через швидку деокупацію правобережної частини Херсонської області росія свідомо готує теракти на цій території. У разі підриву дамби Каховської ГЕС під водою опиняться десятки українських населених пунктів, зокрема Херсон.

Мер Нової Каховки Володимир Коваленко у коментарі УНН розповів, що руйнування Каховської ГЕС матиме наслідком затоплення 80 населених пунктів та матиме негативний вплив на екологію.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що якщо росія підірве Каховську ГЕС, тимчасово окупований Крим залишиться без водопостачання на 10-15 років, а може й назавжди.