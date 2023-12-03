У берегов Филиппин произошло новое землетрясение магнитудой 6,9

В Польше поезд сбил двух железнодорожников, которые расчищали снег с путей, один погиб

В Польше поезд сбил двух рабочих, которые расчищали пути от снега в Ящуве, в результате чего один из них погиб, а другой получил ранения. Полиция расследует инцидент.