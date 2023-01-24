В Бердянске взорвался автомобиль пособницы оккупантов

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«Около 16.00 на улице Руденко возле школы №5 взорван автомобиль ВАЗ, принадлежащий местному предпринимателю валентине мамай, которая, по предварительной информации, находилась в момент взрыва в автомобиле. На месте работают правоохранительные органы и сотрудники МЧС», – сообщил рогов.

Добавим

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что колаборантку госпитализировали.

«Очередной салют в честь предателей прозвучал в Бердянске. Горячий привет в виде взорвавшейся машины получила местная любительница «русского мира» валентина мамай. Она радостно встречала оккупантов, организовывала псевдореферендум и сдавала патриотов Бердянска. Теперь в больнице – трясется от страха за свою жизнь. Это правильно, потому что фейерверки для коллаборантов только начинаются», – сообщил Федоров.

Напомним

13 января во временно-оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль одного из гауляйтеров. По данным росСМИ, речь идет об автомобиле так называемого “главы администрации Бердянского района” алексея кичигина.