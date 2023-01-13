В Бердянске взорвался автомобиль одного из гауляйтеров
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Во временно-оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль одного из гауляйтеров. По данным росСМИ, речь идет об автомобиле так называемого “главы администрации Бердянского района” алексея кичигина, передает УНН.
Детали
Как сообщают российские Телеграмм-каналы, пострадавших в результате подрыва нет, так как гауляйтер вовремя заметил взрывное устройство. На месте работают экстренные службы. Сила взрыва составила до 1 кг взрывчатого вещества.
Напомним
23 декабря в центре временно занятого оккупантами Мелитополя в Запорожской области взорвался автомобиль рашистов.
По предварительной информации, в подорванном в центре Мелитополя автомобиле находился коллаборант, возглавлявший одно из оккупированных отделений полиции.