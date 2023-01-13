В Бердянске взорвался автомобиль одного из гауляйтеров

Детали

Как сообщают российские Телеграмм-каналы, пострадавших в результате подрыва нет, так как гауляйтер вовремя заметил взрывное устройство. На месте работают экстренные службы. Сила взрыва составила до 1 кг взрывчатого вещества.

Напомним

23 декабря в центре временно занятого оккупантами Мелитополя в Запорожской области взорвался автомобиль рашистов.

По предварительной информации, в подорванном в центре Мелитополя автомобиле находился коллаборант, возглавлявший одно из оккупированных отделений полиции.