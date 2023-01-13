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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 21322 просмотра

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В Бердянске взорвался автомобиль одного из гауляйтеров

Киев • УНН

 • 466928 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Во временно-оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль одного из гауляйтеров. По данным росСМИ, речь идет об автомобиле так называемого “главы администрации Бердянского района” алексея кичигина, передает УНН.

В Бердянске взорвался автомобиль одного из гауляйтеров

Детали

Как сообщают российские Телеграмм-каналы, пострадавших в результате подрыва нет, так как гауляйтер вовремя заметил взрывное устройство. На месте работают экстренные службы. Сила взрыва составила до 1 кг взрывчатого вещества.

Напомним

23 декабря в центре временно занятого оккупантами Мелитополя в Запорожской области взорвался автомобиль рашистов.

По предварительной информации, в подорванном в центре Мелитополя автомобиле находился коллаборант, возглавлявший одно из оккупированных отделений полиции.

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