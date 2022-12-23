Подрыв автомобиля в Мелитополе: мэр рассказал, кто был в машине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. По предварительной информации, в подорванном в центре Мелитополя автомобиле находился коллаборант, возглавлявший одно из оккупированных отделений полиции. Об этом во время брифинга сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает корреспондент УНН.
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«В центре Мелитополя у парка им. Горького была взорвана машина Renault Duster, который был захвачен у офицера громады в одном из поселков. На этом автомобиле, предварительно, передвигался коллаборант, сотрудничавший с полицией врага. Он руководил одним из подразделений оккупированного отделения полиции, которое организовали оккупанты в Мелитополе», – сообщил Федоров.
Напомним
23 декабря в центре временно занятого оккупантами Мелитополя в Запорожской области взорвался автомобиль рашистов.