У центрі Мелітополя пролунав гучний вибух - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У центрі тимчасово зайнятого окупантами Мелітополя у Запорізькій області вибухнув автомобіль рашистів, повідомив мер міста Іван Федоров у п'ятницю, 23 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"У центрі Мелітополя пролунав гучний вибух. За даними очевидців, підірвано автівку, якою користувались рашисти", - повідомив Федоров.
Щодо пасажирів та їхнього стану інформація уточнюється, додав мер.
Доповнення
У зв’язку зі значними втратами окупанти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області.