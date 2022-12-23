В центре Мелитополя раздался громкий взрыв - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В центре временно занятого оккупантами Мелитополя в Запорожской области взорвался автомобиль рашистов, сообщил мэр города Иван Федоров в пятницу, 23 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"В центре Мелитополя раздался громкий взрыв. По данным очевидцев, взорван автомобиль, которым пользовались рашисты", - сообщил Федоров.
О пассажирах и их состоянии информация уточняется, добавил мэр.
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В связи с значительными потерями оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области.