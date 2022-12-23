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В центре Мелитополя раздался громкий взрыв - мэр

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. В центре временно занятого оккупантами Мелитополя в Запорожской области взорвался автомобиль рашистов, сообщил мэр города Иван Федоров в пятницу, 23 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В центре Мелитополя раздался громкий взрыв. По данным очевидцев, взорван автомобиль, которым пользовались рашисты", - сообщил Федоров.

О пассажирах и их состоянии информация уточняется, добавил мэр.

Дополнение

В связи с значительными потерями оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области. 

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