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На Запоріжжі армія рф обстріляла 18 населених пунктів, є руйнування

На Запоріжжі армія рф обстріляла 18 населених пунктів, є руйнування

Київ • УНН

 • 284260 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Окупаційні війська рф за 22 грудня обстріляли райони 18 населених пунктів Запорізької області. За попередньою інформацією, є руйнування інфраструктури. Про це повідомили у Запорізькій ОВА, пише УНН.

Цитата

«За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Кам’янське, Полтавка, Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївка, Залізничне, Малинівка, Чарівне, Дорожнянка, Магдалинівка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Червоне, Темирівка, Плавні, Степове, Малі Щербаки», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Надійшло 27 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф.

При цьому, за даними ОВА, на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

У зв’язку зі значними втратами, як вказано, окупанти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області. Крім того, кілька туристичних баз в зазначеному населеному пункті використовується для розміщення військовослужбовців окупаційних військ.

Доповнення

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що російські військові 22 грудня спрямували ракету по будинку, де були діти трьох і п’ятнадцяти років. 

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