Запорізька ОВА: окупанти спрямували ракету по будинку, де знаходились діти
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що російські військові спрямували ракету по будинку, де знаходились діти трьох і п’ятнадцяти років, передає УНН.
Цитата
"Сьогодні ворог вирішив поховати двох хлопчаків. Живцем. Ракета вдарила по їх дому. Вони витримали, стіна - ні. Двоє героїв, трьох і п’ятнадцяти років. Вони вижили там, де не витримав камінь. Вони будуть жити, бо мусять. Вони переможуть!", - написав Старух.
Нагадаємо
Російські війська завдали по Запорізькій області 15 ракетних ударів.