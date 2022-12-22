Запорізька ОВА: окупанти спрямували ракету по будинку, де знаходились діти

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"Сьогодні ворог вирішив поховати двох хлопчаків. Живцем. Ракета вдарила по їх дому. Вони витримали, стіна - ні. Двоє героїв, трьох і п’ятнадцяти років. Вони вижили там, де не витримав камінь. Вони будуть жити, бо мусять. Вони переможуть!", - написав Старух.

Нагадаємо

Російські війська завдали по Запорізькій області 15 ракетних ударів.