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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 19251 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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росіяни 15 разів вдарили ракетами по Запорізькій області

росіяни 15 разів вдарили ракетами по Запорізькій області

Київ • УНН

 • 384640 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Російські війська завдали по Запорізькій області 15 ракетних ударів. Про це у телеграмі повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, передає УНН.

Цитата

"Наразі відомо про півтора десятки прильотів російських ракет. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Працюють всі відповідні служби. Просимо громадян приготуватись до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури", – написав Старух.

Нагадаємо

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що ворог завдає ракетні удари і закликав бути в укриттях.

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