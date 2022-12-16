Запорізька область: голова ОВА повідомив, що ворог завдає ракетні удари
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що ворог завдає ракетні удари і закликав бути в укриттях, пише УНН.
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"Ворог наносить ракетні удари. Залишайтеся в безпечних місцях! Бережіть себе та своїх близьких!" - написав Старух у Телеграм.
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Усією Україною поширилася повітряна тривога, екстрені відключення електроенергії запровадили у декількох областях на тлі загрози ракетного удару.
Повідомляється про роботу ППО у Києві та низці областей.