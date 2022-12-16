Запорізька область: голова ОВА повідомив, що ворог завдає ракетні удари

Цитата

"Ворог наносить ракетні удари. Залишайтеся в безпечних місцях! Бережіть себе та своїх близьких!" - написав Старух у Телеграм.

Доповнення

Усією Україною поширилася повітряна тривога, екстрені відключення електроенергії запровадили у декількох областях на тлі загрози ракетного удару.

Повідомляється про роботу ППО у Києві та низці областей.