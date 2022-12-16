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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23929 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Запорізька область: голова ОВА повідомив, що ворог завдає ракетні удари

Запорізька область: голова ОВА повідомив, що ворог завдає ракетні удари

Київ • УНН

 • 601558 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що ворог завдає ракетні удари і закликав бути в укриттях, пише УНН.

Цитата

"Ворог наносить ракетні удари. Залишайтеся в безпечних місцях! Бережіть себе та своїх близьких!" - написав Старух у Телеграм.

Доповнення

Усією Україною поширилася повітряна тривога, екстрені відключення електроенергії запровадили у декількох областях на тлі загрози ракетного удару.

Повідомляється про роботу ППО у Києві та низці областей.

Українські Національні Новини

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