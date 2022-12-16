Запорожская область: глава ОВА сообщил, что враг наносит ракетные удары
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что враг наносит ракетные удары и призвал быть в укрытиях, пишет УНН.
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"Враг наносит ракетные удары. Оставайтесь в безопасных местах! Берегите себя и своих близких!" – написал Старух в Телеграм.
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По всей Украине распространилась воздушная тревога, экстренные отключения электроэнергии ввели в нескольких областях на фоне угрозы ракетного удара.
Сообщается о работе ПВО в Киеве и ряде областей.