Екстрені відключення запровадили у декількох областях на тлі загрози ракетного удару
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Усією Україною поширилася повітряна тривога, екстрені відключення електроенергії запровадили у декількох областях на тлі загрози ракетного удару, пише УНН з посиланням на інформацію з ОВА.
Деталі
"Триває масштабна повітряна тривога. Висока ймовірність ракетних ударів. У зв’язку з цим, за розпорядженням "Укренерго", по області застосовані спеціальні графіки аварійних відключень", - написав голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Телеграм.
"У зв'язку із загрозою ракетного удару по об'єктах енерегтечної інфраструктури, енергетики застосовують відключення енергопостачання! Це дозволить запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет. Зберігайте спокій. Опісля закінчення тривоги енергоживлення буде відновлено!", - зазначив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Телеграм.
Доповнення
Україною поширилася повітряна тривога - повідомляється про загрозу масованого удару.