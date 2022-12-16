Экстренные отключения ввели в нескольких областях на фоне угрозы ракетного удара
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. По всей Украине распространилась воздушная тревога, экстренные отключения электроэнергии ввели в нескольких областях на фоне угрозы ракетного удара, пишет УНН со ссылкой на информацию из ОВА.
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"Продолжается масштабная воздушная тревога. Высокая вероятность ракетных ударов. В связи с этим, по распоряжению "Укрэнерго", по области применены специальные графики аварийных отключений", - написал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Телеграм.
"В связи с угрозой ракетного удара по объектам энергетичной инфраструктуры, энергетики применяют отключение энергоснабжения! Это позволит предотвратить масштабные повреждения в случае попадания вражеских ракет. Сохраняйте спокойствие. После окончания тревоги энергопитание будет восстановлено!" - отметил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Телеграм.
Дополнение
Украиной распространилась воздушная тревога – сообщается об угрозе массированного удара.