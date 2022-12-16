Экстренные отключения ввели в нескольких областях на фоне угрозы ракетного удара

Детали

"Продолжается масштабная воздушная тревога. Высокая вероятность ракетных ударов. В связи с этим, по распоряжению "Укрэнерго", по области применены специальные графики аварийных отключений", - написал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Телеграм.

"В связи с угрозой ракетного удара по объектам энергетичной инфраструктуры, энергетики применяют отключение энергоснабжения! Это позволит предотвратить масштабные повреждения в случае попадания вражеских ракет. Сохраняйте спокойствие. После окончания тревоги энергопитание будет восстановлено!" - отметил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Телеграм.

Дополнение

Украиной распространилась воздушная тревога – сообщается об угрозе массированного удара.