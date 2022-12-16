Україною шириться повітряна тривога: повідомляють про загрозу масованого ракетного удару
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У більшості областей України ранок почався з повітряної тривоги. Голова Миколаївської ОВА повідомляє, що заходять перші ракети, пише УНН.
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Так, повітряна тривога оголошена у більшості областей сходу, центра, півночі та півдня, а також у Києві.
"Важливо! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, перебувайте в укриттях", - закликає заступник голови ОП Кирило Тимошенко у Телеграм.
"Перші ракети заходять. Не ігноруємо тривогу", - зазначив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Телеграм.
"Загроза масованого ракетного удару!" - додав керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Телеграм.
Доповнення
Україна загалом пережила вже вісім масованих ракетних атак росіян на енергетичну інфраструктуру країни. росіяни випустили по енергооб'єктах України понад 1000 ракет і дронів.
Через це утворився дефіцит в енергосистемі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці. Відключення електропостачання були екстреними, без дотримання графіків.