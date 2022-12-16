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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Україною шириться повітряна тривога: повідомляють про загрозу масованого ракетного удару

Україною шириться повітряна тривога: повідомляють про загрозу масованого ракетного удару

Київ • УНН

 • 1735575 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. У більшості областей України ранок почався з повітряної тривоги. Голова Миколаївської ОВА повідомляє, що заходять перші ракети, пише УНН.

Деталі

Так, повітряна тривога оголошена у більшості областей сходу, центра, півночі та півдня, а також у Києві.

"Важливо! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, перебувайте в укриттях", - закликає заступник голови ОП Кирило Тимошенко у Телеграм.

"Перші ракети заходять. Не ігноруємо тривогу", - зазначив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Телеграм.

"Загроза масованого ракетного удару!" - додав керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Телеграм.

Доповнення

Україна загалом пережила вже вісім масованих ракетних атак росіян на енергетичну інфраструктуру країни. росіяни випустили по енергооб'єктах України понад 1000 ракет і дронів.

Через це утворився дефіцит в енергосистемі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці. Відключення електропостачання були екстреними, без дотримання графіків.

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