росіяни випустили по енергооб'єктах України понад 1000 ракет і дронів – голова Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. З 10 жовтня російські війська випустили по енергетичній інфраструктурі України більше ніж 1000 ракет і дронів. Було вісім великих та понад 10 менших хвиль атак. Про це на брифінгу повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький, передає УНН.
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"Понад 1000 важких ракет і дронів було випущено по об’єктах енергетичної інфраструктури України з 10 жовтня. Перший “пробний камінь” у рашистів був взагалі у вересні цього року. Тому ми пережили вісім великих хвиль і більше 10-ти ударів меншого масштабу", – повідомив Кудрицький.
Нагадаємо
Після масованої ракетної атаки 5 грудня пошкоджень зазнали магістральні підстанції та декілька електростанцій України. Зараз найскладніша ситуація з енергопостачанням на півдні та на Харківщині.