На півдні та Харківщині ситуація з енергетикою найгостріша – голова Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Після останньої масованої атаки ушкоджень зазнали магістральні підстанції та декілька електростанцій. Зараз найскладніша ситуація з енергопостачанням на півдні України та на Харківщині. Про це на брифінгу повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький, передає УНН.
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"Найскладніша ситуація на Одещині, Херсонщині, але там фактично була знищена енергомережа, і рівень замінування за межами нашої уяви. Ускладнено роботи по відновленню об’єктів як генерації, так і мережевих об’єктів і на Харківщині та Донеччині. Йде відновлення в інших регіонах, таких як Київщина, Львівщина. Але, безумовно, на півдні і, напевно, на Харківщині, ситуація зараз найгостріша", – повідомив Кудрицький.
Він додав, що після останнього масованого удару на півдні було пошкоджено магістральні підстанції, що спричинило тривалі обмеження енергопостачання на Одещині. Також зазнали пошкоджень і декілька електростанцій, які спочатку взагалі припинили виробництво електроенергії. Зараз енергетики намагаються відновити генерацію на теплових електростанціях і довести їх до показників, які були до останньої атаки.
"В цілому енергосистема увійшла в стабільний режим функціонування після останньої атаки досить швидко, система не була розбалансована. Зараз вона працює як єдина цілісна інтегрована енергосистема України. Наразі в деяких регіонах, де об’єкти зазнали ушкоджень, триває відновлення як здатності виробляти електроенергію, так і здатності мережі надійно передавати її на велику відстань від місць, де вона виробляється, до місць, де вона споживається", – зазначив Кудрицький.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за 9 місяців повномасштабної війни фахівці Укренерго провели аварійні роботи та частково відновили електропостачання на 45 пошкоджених обстрілами підстанціях різного класу напруги. Це 88% всіх пошкоджених об’єктів.